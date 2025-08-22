От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

Мениджърът на отбора на Априлия в MotoGP Паоло Боноро компентира двата гръмнали двигателя на италианската марка в хода на първата свободна тренировка преди Гран При на Унгария по-рано днес.

Още в рамките на първите 15 минути на първата подготвителна сесия на „Балатон Парк“ Хорхе Мартин и сателитният пилот на Тракхаус – Раул Фернандес спряха на пистата с излизащ бял дим от техните машини. Бонора заяви, че и двамата са използвали агрегати, които са били в края на своя жизнен цикъл и добави, че проблемът при Мартин може да е бил в резултат на падането му в състезанието в Австрия миналата неделя.

„Първо на първо е важно да кажа, че ние трябва да разберем добре и двата проблема. Може би причините са различни. В петък, по време на първата свободна тренировка, ние използваме по-стари двигатели, така че и двамата пилоти бяха с такива агрегати.



„Специални при Хорхе не трябва да забравяме, че той използва мотора, с който падна по време на състезанието в Австрия. Ние проверихме всичко след финала, направихме всички нужни проверки, за да сме сигурни, че можем да използваме двигател, който има нужната надеждност. Но след дима ние трябва да разберем какво се случи. В момента нашите техници правят своите анализи на двата двигателя“, заяви Бонора.

