Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

  • 20 авг 2025 | 10:37
  • 479
  • 0
Волейболният Дунав Русе запазва седем от играчите, които бяха част от тима в Суперлигата през сезон 2024/ 2025, съобщиха от клуба.

Ккапитанът Ангел Павлов, посрещачът Христо Костов, диагоналът и основен реализатор от изминалата кампания Алекс Николов, централните блокировачи Любчо Янков и Владимир Христов, както и либерата Атанас Митев и Марио Дамянов ще са част от отбора във втория му пореден сезон във волейболния елит.

БТА припомня, че русенският тим се раздели с украинския посрещач Виталий Кучер, естонския разпределител Маркус Кеел и централния блокировач от Беларус Стасис Лещинскас.

През тази седмица се очаква да се доуточнят последни детайли по финализиране на привличането на нови играчи във волейболния елитен Дунав Русе.

