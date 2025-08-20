Дунав (Русе) представи първото си чуждестранно попълнение

Отборът на Дунав (Русе), който и през следващия сезон ще играе в efbet Супер Волей, представи първото си ново чуждестранно попълнение.

Това е украинският разпределител Олексий Холовен.

“Настъпи момента и за новите попълнения в нашите редици. Представяме ви Олексий Холовен, който ще е нашият нов плеймейкър. Той е на 26 години, висок е 196см и е състезател с достатъчно опит в различни първенства. В своята кариера е играл за украинските Lokomotyv - Zbirna Kharkivskoi Oblasti и MHP-Vinnytsia, преминава през едно от най-силните първенства в Европа, а именно полската плюс лига, където играе за отбора на Barkom-Każany Lwów. Има престой и в Казахстан, където защитава цветовете на Atyrau VC, а през изминалия сезон печели купата на Косово с отбора на KV Ferizaj. На национално ниво е бил част от националния отбор на Украйна, както в юношеските гарнитури така и при мъжете.

Екипът на ВК "Дунав" пожелава много здраве и победи със синята фланелка! ДОБРЕ ДОШЪЛ, ОЛЕКСИЙ! САМО ДУНАВ!”, написаха от ВК Дунав.

