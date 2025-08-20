Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дунав (Русе) представи първото си чуждестранно попълнение

Дунав (Русе) представи първото си чуждестранно попълнение

  • 20 авг 2025 | 17:08
  • 321
  • 0
Дунав (Русе) представи първото си чуждестранно попълнение

Отборът на Дунав (Русе), който и през следващия сезон ще играе в efbet Супер Волей, представи първото си ново чуждестранно попълнение.

Това е украинският разпределител Олексий Холовен.

“Настъпи момента и за новите попълнения в нашите редици. Представяме ви Олексий Холовен, който ще е нашият нов плеймейкър. Той е на 26 години, висок е 196см и е състезател с достатъчно опит в различни първенства. В своята кариера е играл за украинските Lokomotyv - Zbirna Kharkivskoi Oblasti и MHP-Vinnytsia, преминава през едно от най-силните първенства в Европа, а именно полската плюс лига, където играе за отбора на Barkom-Każany Lwów. Има престой и в Казахстан, където защитава цветовете на Atyrau VC, а през изминалия сезон печели купата на Косово с отбора на KV Ferizaj. На национално ниво е бил част от националния отбор на Украйна, както в юношеските гарнитури така и при мъжете.

Екипът на ВК "Дунав" пожелава много здраве и победи със синята фланелка! ДОБРЕ ДОШЪЛ, ОЛЕКСИЙ! САМО ДУНАВ!”, написаха от ВК Дунав.

Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон
Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон
Следвай ни:

Още от Волейбол

Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

  • 20 авг 2025 | 13:44
  • 1439
  • 4
Иван Станев сменя временно Франческо Кадеду в Нефтохимик

Иван Станев сменя временно Франческо Кадеду в Нефтохимик

  • 20 авг 2025 | 13:28
  • 1358
  • 2
Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

  • 20 авг 2025 | 13:18
  • 1592
  • 1
Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

  • 20 авг 2025 | 10:37
  • 1346
  • 1
Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

  • 19 авг 2025 | 20:22
  • 9375
  • 4
Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

  • 19 авг 2025 | 19:31
  • 11534
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 11541
  • 15
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 14283
  • 8
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 12599
  • 8
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 18179
  • 43
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 16999
  • 15
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 13279
  • 4