Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

Мениджърът на отбора на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци отправи лека критика към Франческо Баная за начина, по който той реагира след финала на Гран При на Австрия миналата седмица.

Тогава италианецът беше изключително разочрован от представянето си, след като финишира на цели 12 секунди зад съотборника си Марк Маркес. Това беше поредният старт от началото на годината, в който Баная се представи по-слабо спрямо сезон 2024 и напълно разбираемо двукратният шампион не беше много радостен след надпреварата на „Ред Бул Ринг“.

Говорейки пред официалния канал на MotoGP в хода на първата свободна тренировка преди Гран При на Унгария, Тардоци обясни, че в последните дни инженерите на Дукати са провели много срещи, за да се опитат да намерят решение за проблемите на Баная. Той обаче отправи и лека критика към италианеца, казвайки, че той трябва да има правилния подход и да позволи на отбора да му помогне.

„Имахме много срещи с инженерите. Джиджи (Дал'Иня) и инженерите проведоха много срещи през последните дни, за да разберат какво и защо се случи, понеже талантът и способностите на Пеко не са за осмото място. Така че ще видим. Ние мислим, че ще можем да направим стъпка напред в Унгария. Тази сутрин той изпробва няколко различни компонента и ще видим какво ще стане.



„В крайна сметка ние трябва да внимаваме и за неговия мозък, защото той има проблем с мотора, който не подхожда на неговия стил на пилотиране и това се отразява на увереността му. Трябва да разберем защо това се случва и се надяваме Пеко да подходи по правилния начин, за да ни позволи да го направим“, каза Тардоци.

Италианецът също така коментира и факта, че единствен Марк Маркес записва силни резултати с тазгодишния мотор на Дукати, докато и Баная, и Фабио Ди Джанантонио не се справят с машината.

„Изглежда, че по някакъв начин този мотор не работи за тях двамата. Ние водим в шампионата и това показва, че моторът е добър, но явно не подхожда за двамата ни италиански пилоти. Сигурни сме, че ще намерим начин да коригираме това“, заяви мениджърът на тима на Дукати.

