Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес е сигурен, че Баная ще преоткрие шампионската си форма

Маркес е сигурен, че Баная ще преоткрие шампионската си форма

  • 21 авг 2025 | 16:19
  • 155
  • 0

Доминаторът в MotoGP през 2025 година Марк Маркес е сигурен, че неговият съотборник Франческо Баная рано или късно ще преоткрие формата, която му позволи да спечели две поредни титли в кралския клас през 2022 и 2023.

От началото на настоящата кампания Баная има огромни проблеми с чувството в предницата на мотора на Дукати, което се отразява много негативно на неговите резултати. В първите 13 кръга той записа само една единствена победа, дошла след падането на Маркес в Остин.

Между Баная и Дукати няма напрежение след изблика на италианеца в Австрия
Между Баная и Дукати няма напрежение след изблика на италианеца в Австрия

„Мисля, че Пеко е достатъчно умен и има достатъчно опит, за да попие всички тези неща – каза Маркес, избягвайки въпроса дали според него Баная ще го победи в състезание до края на сезона. – В крайна сметка той вече е двукратен шампион в MotoGP.

„Ние сме в MotoGP, а с тези мотор ти губиш по 3-4 стотни във всяка зона на спиране, когато нямаш нужната увереност, а в края на обиколката това се равнява на 2-3 десети. Той се намира в момент, в който трябва да си върне увереността. Но в петъка в Австрия видяхме колко бърз може да бъде той. Пеко си е Пеко и рано или късно ще се върне“, добави още испанецът в своето изказване пред репортерите преди Гран При на Унгария.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

  • 21 авг 2025 | 13:49
  • 3289
  • 0
Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

  • 21 авг 2025 | 12:06
  • 1009
  • 0
Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:41
  • 1420
  • 0
Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:26
  • 1555
  • 0
Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

  • 21 авг 2025 | 11:05
  • 559
  • 0
Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

  • 21 авг 2025 | 10:43
  • 1388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48462
  • 77
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 10087
  • 41
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 27385
  • 186
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 13011
  • 46
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 9628
  • 18
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 23
  • 0