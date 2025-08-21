Маркес е сигурен, че Баная ще преоткрие шампионската си форма

Доминаторът в MotoGP през 2025 година Марк Маркес е сигурен, че неговият съотборник Франческо Баная рано или късно ще преоткрие формата, която му позволи да спечели две поредни титли в кралския клас през 2022 и 2023.

От началото на настоящата кампания Баная има огромни проблеми с чувството в предницата на мотора на Дукати, което се отразява много негативно на неговите резултати. В първите 13 кръга той записа само една единствена победа, дошла след падането на Маркес в Остин.

„Мисля, че Пеко е достатъчно умен и има достатъчно опит, за да попие всички тези неща – каза Маркес, избягвайки въпроса дали според него Баная ще го победи в състезание до края на сезона. – В крайна сметка той вече е двукратен шампион в MotoGP.



„Ние сме в MotoGP, а с тези мотор ти губиш по 3-4 стотни във всяка зона на спиране, когато нямаш нужната увереност, а в края на обиколката това се равнява на 2-3 десети. Той се намира в момент, в който трябва да си върне увереността. Но в петъка в Австрия видяхме колко бърз може да бъде той. Пеко си е Пеко и рано или късно ще се върне“, добави още испанецът в своето изказване пред репортерите преди Гран При на Унгария.

