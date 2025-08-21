Между Баная и Дукати няма напрежение след изблика на италианеца в Австрия

Франческо Баная разкри пред медиите преди Гран При на Унгария, че е разговарял с отбора на Дукати и между него и тима няма никакво напрежение заради неговия гневен изблик след финала на Гран При на Австрия миналата неделя.

Двукратният шампион финишира едва осми на „Ред Бул Ринг“ и бе меко казано ядосан след състезанието. Пред медиите той се изказа много остро по адрес на тима си, казвайки, че търпението му е започнало да се изчерпва и настоява за отговори за проблемите, които го мъчат от началото на сезона.

Франческо Баная: Търпението ми започна да се изчерпва

В дните между уикендите в Австрия и Унгария обаче Баная е провел разговори с екипа си и всякакво напрежение е било туширано още в зародиш. Пред репортерите на „Балатон Парк“ италианецът обясни, че коментарът му от миналата неделя е дошъл в „разгара на момента“.

„Мой проблем, моя грешка, винаги е важно да сме прозрачни, когато говорим с всички. Понякога е по-добре, но понякога не е. Когато финишират състезание, кошмарно състезание като това в Австрия и си изнервен и ядосан, ти отиваш при журналистите, които те питат какво става с теб, което изчерпва търпението ти. Така понякога се правят грешни изказвания, така че нямам никакви проблеми с отбора.



„Горих с всички. Всички ние сме в една лодка, опитвайки се да разберем ситуацията. За тях също не е лесно, защото те се опитват да ми дадат това, от което се нуждая. Но дори и след седем месеца аз продължавам да изпитвам едни и същи проблеми, просто трябва да променим нещо.



„Не знам какво, но е очевидно, че навсякъде сме по-бавни от миналата година. Всички са по-бавни спрямо времената, които постигахме миналата година. Така че трябва да разберем защо, имам предвид Дукати, за да решим какво ще правим.



„За мен това беше най-лошият сценарий за този сезон. Винаги съм бил много силен в Австрия, може би е била най-силната ми писта от гледна точка победите и разликата. А тази година не можех да се боря и завърших осми, всички ме изпреварваха много лесно, беше много странно. От сутринта мислим какво се случи и да решим какво ново да изпробваме“, обясни Баная пред медиите преди Гран При на Унгария.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages