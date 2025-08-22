Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Илиян Станчев: Дерби, да го спечелим

Илиян Станчев: Дерби, да го спечелим

  • 22 авг 2025 | 13:21
  • 354
  • 0

Утре Черноломец (Попово) приема Светкавица (Търговище). Съседското дерби е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Стартирахме в първенството с обновен отбор и трудна победа. Нужно е време за да сме в оптимално състояние. Наясно сме, че всеки мач ще е битка, защото съперниците излизат пределно мотивирани срещу нас. Не се притесняваме. Уверени сме във възможностите си. Предстои двубой с особен заряд – регионално дерби. Предимно ние го печелим през последните години. Онези резултати са вече в историята. Подготвяме се сериозно за всеки предстоящ двубой. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 250
  • 0
Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

  • 22 авг 2025 | 13:51
  • 256
  • 0
Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:49
  • 314
  • 0
Венцеслав Иванов: Готови сме

Венцеслав Иванов: Готови сме

  • 22 авг 2025 | 13:46
  • 286
  • 0
Бдин залага на младостта

Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 284
  • 0
Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

  • 22 авг 2025 | 13:41
  • 254
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12014
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21118
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4099
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8818
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5261
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11189
  • 4