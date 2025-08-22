Илиян Станчев: Дерби, да го спечелим

Утре Черноломец (Попово) приема Светкавица (Търговище). Съседското дерби е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Стартирахме в първенството с обновен отбор и трудна победа. Нужно е време за да сме в оптимално състояние. Наясно сме, че всеки мач ще е битка, защото съперниците излизат пределно мотивирани срещу нас. Не се притесняваме. Уверени сме във възможностите си. Предстои двубой с особен заряд – регионално дерби. Предимно ние го печелим през последните години. Онези резултати са вече в историята. Подготвяме се сериозно за всеки предстоящ двубой. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.