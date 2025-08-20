Промяна на домакинството в съседско дерби

На 23 август, събота от 18:00 часа ще играят Светкавица (Търговище) и Черноломец (Попово). Съседското дерби е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Според първоначалната програма, двубоят трябва да се проведе в Търговище. Финансови проблеми и ремонт на съблекалните на стадион „Димитър Бурков“, осуетяват домакинството на Светкавица. От търговищкия клуб уточняват, че въпросната среща ще се проведе в уречените ден и час, но в Попово. Черноломец пък ще гостува в Търговище, в мача между двата отбора от 19-ия кръг, който е от пролетния полусезон на първенството.