Популярни
»

Гледай на живо

На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар
  1. Sportal.bg
  2. Светкавица (Търговище)
  3. Промяна на домакинството в съседско дерби

Промяна на домакинството в съседско дерби

  • 20 авг 2025 | 08:51
  • 405
  • 0

На 23 август, събота от 18:00 часа ще играят Светкавица (Търговище) и Черноломец (Попово). Съседското дерби е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Според първоначалната програма, двубоят трябва да се проведе в Търговище. Финансови проблеми и ремонт на съблекалните на стадион „Димитър Бурков“, осуетяват домакинството на Светкавица. От търговищкия клуб уточняват, че въпросната среща ще се проведе в уречените ден и час, но в Попово. Черноломец пък ще гостува в Търговище, в мача между двата отбора от 19-ия кръг, който е от пролетния полусезон на първенството.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

  • 19 авг 2025 | 22:13
  • 2090
  • 1
Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

  • 19 авг 2025 | 22:03
  • 2200
  • 2
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 18429
  • 21
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 19 авг 2025 | 19:49
  • 2538
  • 0
Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

  • 19 авг 2025 | 18:47
  • 1059
  • 9
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 19 авг 2025 | 18:41
  • 2267
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 09:37
  • 1013
  • 0
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 6483
  • 2
Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 28247
  • 580
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 13743
  • 9
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 4669
  • 0
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 18429
  • 21