Маркес очаква сериозна конкуренция за Дукати в Унгария

Според Марк Маркес в предстоящия уикенд за Гран При на Унгария Дукати ще има сериозна конкуренция от три от останалите производители в MotoGP. По думите на испанеца КТМ, Априлия и Хонда няма да са много далеч на „Балатон Парк“, където Маркес очаква разликите между пилотите да бъдат наистина минимални.

Лидерът в световния шампионат е сред малкото пилоти, които имат някакъв опит на унгарското трасе, благодарение на специалния тренировъчен ден, който Дукати организира по-рано този месец. Тогава Маркес е открил, че идеалната линия на „Балатон Парк“ е само една, което според него предвещава изключително изравнени времена между отделните пилоти.

„Разбира се, пистата е нова за всички. Пилотите на Дукати имаме леко предимство, защото направихме тест със серийни мотори тук. Дукати организира този тест много добре, така че това ще ни помогне много в първата тренировка. След това ще видим какво ще стане. Идвайки от Австрия аз мисля, че ще бъде по-лесно за всички, защото пистата е сходна, с много бавни завои и тежки спирания.



„Но определено е много по-различна конфигурация от това, с което сме свикнали. Все пак в 22 уикенда трябва да имаме различни писти. С Panigale беше трудно да намеря отправните точки в първото излизане на пистата, но трасето тук не е толкова технично. Идеална линия е една и аз вярвам, че всички, независимо от мотора, ще сме много близо.



„Мисля, че на тази писти КТМ, Априлия и Хонда няма да са далеч от нас. Има много бавни завои, а и както вече казах, няма много различни линии. Всеки ще използва една и съща линия. Затова времената ще са много близки, както е когато караме на картинг пистите с Panigale V2, така че очаквам много оспорвани сесии“, каза Маркес.

Снимки: Gettyimages