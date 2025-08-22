Хорхе Мартин вижда възможност за напредък в Гран При на Унгария

Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин продължава адаптацията си към мотора на Априлия, която беше чувствително афектирана от продължителното отсъствие на испанеца заради серията от контузии в първата половина на годината.

Преди началото на уикенда за Гран При на Унгария испанецът говори пред медиите и каза, че вижда шанс за добър напредък в адаптацията си по време на 14-ия кръг за сезона. Причина е, че „Балатон Парк“ е изцяло нова писта, на която Мартин не е карал с Дукати и ще започне уикенда с празна страница в главата си.

„В миналото аз карах друг мотор и все още имам много препратки към него – от точките на спиране през влизането в завоите и начина на излизане от тях. Когато карам на писти от миналата година, аз се опитвам да правя същите неща, но те не работят.



„Трябва да променя стила си с този мотор. Може би неговата силна страна е различно или слабата му страна е друга. Но тук няма да имам никакви препратки, започвам от празен лист, ще мога просто да карам и да намеря усещането, вместо да променям мотора.



„Не знам какъв резултат да очаквам. Искам да се фокусирам върху себе си, защото и в Австрия подходих по същия начин, но щом се доближих до челото, очакванията ми се повишиха доста. Исках да направя повече от възможното в началото и след това всичко стана по-трудно.



„Нямам никакви очаквания за резултатите, каквото и да се случи, ще е добре дошло. Но имам очаквания за начина, по който ще работя, за да намеря лимита на мотора и да разбера от какво се нуждая, за да съм по-бърз, това ще е единствената ми цел“, обясни Мартинатора.

Снимки: Gettyimages