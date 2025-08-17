Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

Световният шампион в Хорхе Мартин се е разминал без контузии след падането си малко след средата на надпреварата за Гран При на Австрия в MotoGP.

Мартинатора се движеше в дъното на зоната на точките, когато в 15-я тур падна в подхода за седмия завой, след като загуби сцепление в предницата на своя мотор. Пилотът на Априлия се превъртя няколко пъти в зоната за сигурност, след което се отправи към медицинския център за преглед.

За щастие медиците не са открили никакви наранявания, което е много добра новина за Мартин и за екипа на Априлия. От началото на годината испанецът е пропуснал общо десет състезателни уикенда заради различни травми получени преди и по време на сезона.

Снимки: Gettyimages