Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:51
  • 111
  • 0
Световният шампион в Хорхе Мартин се е разминал без контузии след падането си малко след средата на надпреварата за Гран При на Австрия в MotoGP.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място
Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

Мартинатора се движеше в дъното на зоната на точките, когато в 15-я тур падна в подхода за седмия завой, след като загуби сцепление в предницата на своя мотор. Пилотът на Априлия се превъртя няколко пъти в зоната за сигурност, след което се отправи към медицинския център за преглед.

За щастие медиците не са открили никакви наранявания, което е много добра новина за Мартин и за екипа на Априлия. От началото на годината испанецът е пропуснал общо десет състезателни уикенда заради различни травми получени преди и по време на сезона.

Снимки: Gettyimages

