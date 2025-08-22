Валтери Ботас все пак ще трябва да изтърпи наказанието си от Абу Даби

Валтери Ботас все пак ще трябва да изтърпи наказанието, което му бе дадено след финала на Гран При на Абу Даби миналата година, въпреки промяната в спортния правилник на Формула 1, която беше направена наскоро.

Според нея всяка наказание има давност от 12 месеца, след което той отпада, без значение дали е изпълнено, или не. На теория това означаваше, че Ботас може и да се размина с наказанието от преместване с пет места назад на стартовата решетка, което му бе дадено за удара му с Кевин Магнусен на „Яс Марина“ миналата година.

За съжаление на финландеца обаче той все пак ще трябва да изтърпи своята санкция. Това означава, че Ботас ще стартира следващото си състезание, независимо дали то ще бъде преди края на настоящия сезон, или чак догодина, от не по-предна позиция от шестата на стартовата решетка.

„Засега наказанието ще важи, защото няма механизъм, чрез който да направим промяна в наказание, което е дадено спрямо правилата, които са били в сила по това време. Промяната в правила цели да се избегнат такива аномалии в бъдеще“, заявиха от ФИА за racingnews365.com.

Снимки: Gettyimages