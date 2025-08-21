Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Промяна в правилника може да спаси Ботас от наказанието, което получи в Абу Даби

Промяна в правилника може да спаси Ботас от наказанието, което получи в Абу Даби

  • 21 авг 2025 | 14:18
  • 734
  • 1

Валтери Ботас може и да се размине с наказанието, което му бе дадено за удара му в Кевин Магнусен в хода на Гран При на Абу Даби в края на сезон 2024 във Формула 1.

Инцидентът между двамата настъпи в спирането за шестия завой в края на обратната права на „Яс Марина“. Тогава двамата се удариха, след като Ботас блокира предните си гуми в зоната за спирането докато се защитаваше от атаката на Магнусен.

След този контакт Ботас се прибра в бокса и напусна състезанието заради пораженията по предното му дясно окачване. Впоследствие той беше наказан от стюардите с преместване с пет места назад на стартовата решетка за следващото състезание, в което финландецът ще участва.

Валтери Ботас приключи с две наказания
Валтери Ботас приключи с две наказания

На теория това щеше да означава, че той ще изтърпи своето наказание на старта на сезон 2026, когато се очаква да видим Ботас обратно на стартовата решетка в тима на Кадилак. Скорошна промяна в спортния правилник на Формула 1 за 2026 година обаче би спасила финландеца от тази съдба.

Валтери Ботас е първият пилот на Кадилак
Валтери Ботас е първият пилот на Кадилак

Според обновения текст на правило B1.10.4g казва, че всяка едно такова наказание вече има давност от 12 месеца. Това означава, че ако Ботас не вземе участие в нито едно състезание до края на настоящия сезон, то давността на неговата санкция ще изтече и той няма да трябва да я изтърпява в Австралия идния март.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

  • 21 авг 2025 | 13:49
  • 1953
  • 0
Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

  • 21 авг 2025 | 12:06
  • 894
  • 0
Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:41
  • 1261
  • 0
Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:26
  • 1366
  • 0
Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

  • 21 авг 2025 | 11:05
  • 490
  • 0
Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

  • 21 авг 2025 | 10:43
  • 1247
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 39372
  • 53
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 7988
  • 34
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 23900
  • 179
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 11402
  • 44
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 8503
  • 13
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 11626
  • 4