Промяна в правилника може да спаси Ботас от наказанието, което получи в Абу Даби

Валтери Ботас може и да се размине с наказанието, което му бе дадено за удара му в Кевин Магнусен в хода на Гран При на Абу Даби в края на сезон 2024 във Формула 1.

Инцидентът между двамата настъпи в спирането за шестия завой в края на обратната права на „Яс Марина“. Тогава двамата се удариха, след като Ботас блокира предните си гуми в зоната за спирането докато се защитаваше от атаката на Магнусен.

That was NOT the way Valtteri Bottas' chapter with Sauber was supposed to end 😖💔#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/hjV9Mpna74 — Formula 1 (@F1) December 9, 2024

След този контакт Ботас се прибра в бокса и напусна състезанието заради пораженията по предното му дясно окачване. Впоследствие той беше наказан от стюардите с преместване с пет места назад на стартовата решетка за следващото състезание, в което финландецът ще участва.

Валтери Ботас приключи с две наказания

На теория това щеше да означава, че той ще изтърпи своето наказание на старта на сезон 2026, когато се очаква да видим Ботас обратно на стартовата решетка в тима на Кадилак. Скорошна промяна в спортния правилник на Формула 1 за 2026 година обаче би спасила финландеца от тази съдба.

Валтери Ботас е първият пилот на Кадилак

Според обновения текст на правило B1.10.4g казва, че всяка едно такова наказание вече има давност от 12 месеца. Това означава, че ако Ботас не вземе участие в нито едно състезание до края на настоящия сезон, то давността на неговата санкция ще изтече и той няма да трябва да я изтърпява в Австралия идния март.

Снимки: Imago