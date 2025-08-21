Тимо Вернер е отказал оферти от Италия, Франция и САЩ

Популярни
  • 21 авг 2025 | 16:30
Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер е отказал няколко оферти последните седмици, твърди “Билд”. Очаква се германският национал да остане в настоящия си клуб поне до зимата.

През юли изглеждаше, че той може да премине в Ню Йорк Ред Булс, но 29-годишният нападател не бе съгласен на подобно развитие. Вернер получава около 10 милиона евро на година в Лайпциг - сума, която няма да получи никъде другаде.

Няколко клуба от Серия А също са се свързали с представителите на Вернер, но също са получили отказ. Последно Лион е показал, че има интерес, но играчът отново е казал “не”.

