Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

  • 22 авг 2025 | 10:04
  • 1642
  • 1

Двете най-млади волейболистки, които ще играят на предстоящото световно първенство за жени в Тайланд, са българки.

Това са централната блокировачка Дарина Нанева (15 години) и посрещачката Калина Венева (16 години).

Двете станаха световни шампионки с България на Мондиал 2025 за девойки до 19 години.

Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд
Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд

Селекционерът на България Антонина Зетова ще разчита на 4 волейболистки, които станаха световни шампионки до 19 години.

Освен Нанева и Венева, в женския състав на България са още 17-годишните Димана Иванова (разпределител) и Виктория Нинова (либеро).

Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното
Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното

Най-възрастната волейболистка на Мондиал 2025 пък ще бъде испанската разпределителка Патрисио Гранде Муньос, която е на 46 години.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Монтана взе опитен посрещач

Монтана взе опитен посрещач

  • 21 авг 2025 | 18:59
  • 1439
  • 0
Николай Иванов за световните шампионки: Тези момичета са пример за подражание

Николай Иванов за световните шампионки: Тези момичета са пример за подражание

  • 21 авг 2025 | 17:29
  • 939
  • 0
Десислава Банкова: Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата

Десислава Банкова: Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата

  • 21 авг 2025 | 17:19
  • 1185
  • 0
Апоел Тел Авив избра спортната база на ВК Левски за подготовка за Евролигата

Апоел Тел Авив избра спортната база на ВК Левски за подготовка за Евролигата

  • 21 авг 2025 | 15:18
  • 2869
  • 2
Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт

Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт

  • 21 авг 2025 | 15:10
  • 1608
  • 2
Петър Кънев: Във федерацията сме изключително доволни от успеха на девойките

Петър Кънев: Във федерацията сме изключително доволни от успеха на девойките

  • 21 авг 2025 | 14:54
  • 687
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 6890
  • 22
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 9321
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2994
  • 5
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 208923
  • 1084
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 118616
  • 174
Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

  • 22 авг 2025 | 09:27
  • 5983
  • 12