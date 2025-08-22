Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Двете най-млади волейболистки, които ще играят на предстоящото световно първенство за жени в Тайланд, са българки.
Това са централната блокировачка Дарина Нанева (15 години) и посрещачката Калина Венева (16 години).
Двете станаха световни шампионки с България на Мондиал 2025 за девойки до 19 години.
Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд
Селекционерът на България Антонина Зетова ще разчита на 4 волейболистки, които станаха световни шампионки до 19 години.
Освен Нанева и Венева, в женския състав на България са още 17-годишните Димана Иванова (разпределител) и Виктория Нинова (либеро).
Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното
Най-възрастната волейболистка на Мондиал 2025 пък ще бъде испанската разпределителка Патрисио Гранде Муньос, която е на 46 години.