Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното

Кралската испанска волейболна федерация (RFEVB) обяви окончателния състав на женския национален отбор за Световното първенство в Тайланд (22 август - 7 септември).
Испания се завръща на световно първенство след повече от четири десетилетия пауза, след като за последно игра на шампионата на планетата в Перу през 1982 година. "Ла Фурия роха" попадна в предварителна Група Е (в Накхон Ратчасима) заедно с европейския шампион Турция, Канада и България. Срещата на испанките срещу българските "лъвици" ще бъде последна в групата на 27-и август (сряда) от 15,30 часа българско време.
Най-интересното име в състава на селекционера Паскуал Сорин е на разпределителката Патрисия Аранда Муньос. Аранда ще дебютира на световно първенство на 46-годишна възраст, като това я прави една от най-възрастните волейболистки участвала на Мондиал. В същото време испанският тим ще бъде смес от опит и млади имена.
Испания вече замина за Ханой (Виетнам), където ще изиграе контроли с местния национален отбор и с този на Кения преди началото на Световното първенство.
Съставът на Испания за Световното първенство за жени в Тайланд:
Разпределителки:
Патрисия Аранда
Ариадна Прианте
Ракел Ласаро
Диагонали:
Хулия Де Паула Виана
Химена Фернандес Гайосо
Посрещачки:
Мария Сегура
Мария Присила Шлегел
Ана Ескамиля
Зои Мавроматис Лопес
Централни блокировачки:
Лола Маргарита Ван Ден Бош
Лусия Варела Гомес
Карла Хименес Руис
Либера:
Патрисия Ерера
Маргалида Пиза.