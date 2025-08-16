Популярни
»

Гледай на живо

След триумфа над Сабах и преди срещата с Ботев (Враца), Веласкес коментира състоянието на Левски
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното

Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното

  • 16 авг 2025 | 14:43
  • 443
  • 0
Испания с 46-годишна дебютантка срещу България на Световното

Кралската испанска волейболна федерация (RFEVB) обяви окончателния състав на женския национален отбор за Световното първенство в Тайланд (22 август - 7 септември).

Испания се завръща на световно първенство след повече от четири десетилетия пауза, след като за последно игра на шампионата на планетата в Перу през 1982 година. "Ла Фурия роха" попадна в предварителна Група Е (в Накхон Ратчасима) заедно с европейския шампион Турция, Канада и България. Срещата на испанките срещу българските "лъвици" ще бъде последна в групата на 27-и август (сряда) от 15,30 часа българско време.

Най-интересното име в състава на селекционера Паскуал Сорин е на разпределителката Патрисия Аранда Муньос. Аранда ще дебютира на световно първенство на 46-годишна възраст, като това я прави една от най-възрастните волейболистки участвала на Мондиал. В същото време испанският тим ще бъде смес от опит и млади имена.

Испания вече замина за Ханой (Виетнам), където ще изиграе контроли с местния национален отбор и с този на Кения преди началото на Световното първенство.

Съставът на Испания за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Патрисия Аранда

Ариадна Прианте

Ракел Ласаро

Диагонали:

Хулия Де Паула Виана

Химена Фернандес Гайосо

Посрещачки:

Мария Сегура

Мария Присила Шлегел

Ана Ескамиля

Зои Мавроматис Лопес

Централни блокировачки:

Лола Маргарита Ван Ден Бош

Лусия Варела Гомес

Карла Хименес Руис

Либера:

Патрисия Ерера

Маргалида Пиза.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 11982
  • 9
Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

  • 15 авг 2025 | 18:52
  • 1828
  • 0
Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

  • 15 авг 2025 | 18:25
  • 5014
  • 0
Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

  • 15 авг 2025 | 18:04
  • 1944
  • 1
България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 4482
  • 7
Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

  • 15 авг 2025 | 16:49
  • 3193
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 10819
  • 34
На живо! Хулио Веласкес говори преди двубоя във Враца

На живо! Хулио Веласкес говори преди двубоя във Враца

  • 16 авг 2025 | 15:59
  • 2088
  • 1
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 11982
  • 9
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 7657
  • 25
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 8792
  • 31
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 5582
  • 6