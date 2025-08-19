Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд

Селекционерът на женския национален отбор на България Антонина Зетова говори след края на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай), който беше последна проверка преди старта на Световното първенство в Тайланд.

"Да, смятам, че турнирът беше много ползотворен. Успяхме да изиграем три контролни срещи, две от които с много класни противници - със Сърбия и Нидерландия, от които в първия мач срещу Сърбия, беше срещу основния им състав. Смятам, че там бяхме почти три гейма като равни с тях. Взехме втория гейм, но малко ни падна концентрацията в третия и това не ни позволи да се борим "рамо в рамо" до края. Като цяло на турнира се видяха много положителни неща. Видяха се и много от нещата, на които обърнахме внимание през втората част на подготовката. Всички момичета имаха възможност да влязат да играят, дори малките световни шампионки, които показаха, че съвсем заслужено имат място в отбора. Изпробвахме и различни варианти на игра и като цяло смятам, че това е една добра база преди да отпътуваме за Тайланд", коментира Зетова в специално видео за БФВолейбол.

"Днешният мач (б.р. вчера) срещу Канада беше също много ползотворен за нас, въпреки че от тяхна страна не играха двете основни четворки и единия център. И ние направихме ротации в състава, но видяхме горе-долу на какво са обърнали внимание, видяхме скоростта на играта, видяхме горе-долу какви са им тактическите замисли. Канада е отбор, който обръща много голямо внимание на сервиса, опитват се да бият много силен сервис, което нас ни затрудни и над което, трябва малко да поработим през оставащите три дена. Но като цяло, не смятам, че беше да играем и срещу тях, защото те са малко по-специфичен противник и по този начин усещаме скоростта на играта. Надявам се да е полезно за нас в откриващия мач", каза още селекционерът на България.