  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров с 14 точки, Бусан със загуба №14

Димитър Димитров с 14 точки, Бусан със загуба №14

  • 16 фев 2026 | 11:41
  • 393
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) допуснаха 14-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Бусан падна у дома от Уори Кард с 0:3 (19:25, 17:25, 19:25) в мач от 29-ия кръг.

Димитър Димитров игра цял мач и реализира 14 точки (42% ефективност в атака).

Бусан е на четвърто място във временното класиране с актив от 45 точки (15 победи, 14 загуби).

Димитър Димитров вече има в актива си 613 точки от началото на сезона, с което заема 5-о място в класацията за реализатори.

Димитър Димитров с 24 точки, Бусан с победа №15
