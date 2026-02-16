Добруджа 07 превзе първото място във Висшата лига

Висшата лига продължава с интересни мачове и нови размествания в таблицата.

"Добруджа 07" оглави временното класиране във Висшата лига един кръг преди края на редовния сезон. Отборът на Димитър Маринков победи досегашните водачи "Етрополе" с 3-0 (25-15; 30-28; 25-12).

"Софийски университет" продължи с победите записа нова срещу "Родопа Смолян" с 3-1 (13-25; 25-23; 25-21; 25-19), с което си осигури сигурно участие в плейофите. По всяка вероятност родопският тим ще се бори за оставане във Висшата лига.

ВАСК победи "Ботев" с 3-1 (25-14; 16-25; 32-30; 25-18) във вълнуващ мач в София. И двата отбора запазват шансовете си за участие в плейофите, но имат нужда от победа в последния кръг.

"Изгрев" също постигнаха победа, този път срещу "Хебър" с 3-0 (25-20; 25-20; 25-18). Според класирането в момента тимът от Ябланица попада в топ 8 отбори, но дали ще запазят правото за участие в плейофите ще се реши в последния кръг, а "Хебър" ще се борят за оцеляване.

"Звездец" победи и дома "Черноморец Бяла 2008" с 3-0 (25-19; 25-17; 25-17). С това отборът от Горна Малина е категоричен участник в плейофите, а морският тим ще има нужда от победа, за да има шанс за участие.

"Миньор" се върна на победния път с категорично 3-0 (25-18; 25-19; 25-14) срещу "Град". Пернишкият тим със сигурност ще играе в плейофите, а "Град" ще трябва да победи в последния кръг.

Интригата се запазва до последния кръг и едва следващата събота ще е ясно кои са отборите, които ще се борят за лидерското място и участие в ефбет Супер волей и кои ще трябва да играят за оставане във Висшата лига.

