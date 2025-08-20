В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

Футболната федерация на Алжир до голяма степен потвърди трансфера на полузащитника на МК Алжер Акрам Бурас в Левски. Той бе освободен от националния отбор преди елиминациите в Шампионата на африканските нации.

От местната федерация разкриха, че той не е напълно възстановен от контузия и ще следи лечението си с "новия си клуб”. За трансфера на футболиста в Левски се говори от няколко седмици и по всички личи той най-сетне ще се случи. Бурас ще се превърне евентуално в шестият нов на стадион "Георги Аспарухов" след Рилдо, Радослав Кирилов, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов.

Съобщението, което пуснаха от FAF гласи следното:

"Националният селекционер на местния състав, Меджид Букера, реши този вторник да освободи играча Акрам Бурас, тъй като той все още не е напълно възстановен от контузия. Целта на това решение е халфът да може да продължи периода си на възстановяване и да следи лечението си с новия си клуб."