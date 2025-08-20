Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

  • 20 авг 2025 | 11:37
  • 1986
  • 1

Футболната федерация на Алжир до голяма степен потвърди трансфера на полузащитника на МК Алжер Акрам Бурас в Левски. Той бе освободен от националния отбор преди елиминациите в Шампионата на африканските нации.

Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар
Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

От местната федерация разкриха, че той не е напълно възстановен от контузия и ще следи лечението си с "новия си клуб”. За трансфера на футболиста в Левски се говори от няколко седмици и по всички личи той най-сетне ще се случи. Бурас ще се превърне евентуално в шестият нов на стадион "Георги Аспарухов" след Рилдо, Радослав Кирилов, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов.

Съобщението, което пуснаха от FAF гласи следното:

"Националният селекционер на местния състав, Меджид Букера, реши този вторник да освободи играча Акрам Бурас, тъй като той все още не е напълно възстановен от контузия. Целта на това решение е халфът да може да продължи периода си на възстановяване и да следи лечението си с новия си клуб."

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

  • 19 авг 2025 | 22:13
  • 2399
  • 1
Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

  • 19 авг 2025 | 22:03
  • 2476
  • 2
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 19099
  • 21
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 19 авг 2025 | 19:49
  • 2788
  • 0
Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

  • 19 авг 2025 | 18:47
  • 1205
  • 10
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 19 авг 2025 | 18:41
  • 2531
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 9166
  • 21
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 4789
  • 4
Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 11:21
  • 5938
  • 10
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 10886
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 21712
  • 15
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 8473
  • 0