Популярни
»

Гледай на живо

Левски посреща АЗ Алкмаар в първа плейофна битка - на живо от "Герена" с двата състава
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Наско Сираков и Илиан Раева вече са на стадион "Васил Левски"

Наско Сираков и Илиан Раева вече са на стадион "Васил Левски"

  • 21 авг 2025 | 19:58
  • 195
  • 2

Собственикът на Левски пристигна на стадион "Васил Левски" заедно с Илиана Раева, за да наблюдават сблъсъка с АЗ Алкмаар от плейофа за Лига на конференциите.

11-те на Левски и АЗ Алкмаар
11-те на Левски и АЗ Алкмаар

Феновете на Левски не пропуснаха да се снимат и с двамата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 19:51
  • 7034
  • 10
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 27834
  • 83
Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 16:50
  • 8529
  • 2
Локо (Пловдив) се похвали с национал

Локо (Пловдив) се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 16:29
  • 1026
  • 0
Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

  • 21 авг 2025 | 16:28
  • 777
  • 4
Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

  • 21 авг 2025 | 16:02
  • 3194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 19:51
  • 7034
  • 10
11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 19:59
  • 1210
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 27834
  • 83
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 65460
  • 113
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 11738
  • 28
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 2024
  • 0