Наско Сираков и Илиан Раева вече са на стадион "Васил Левски"

Собственикът на Левски пристигна на стадион "Васил Левски" заедно с Илиана Раева, за да наблюдават сблъсъка с АЗ Алкмаар от плейофа за Лига на конференциите.
11-те на Левски и АЗ Алкмаар
Феновете на Левски не пропуснаха да се снимат и с двамата.
Левски посреща АЗ Алкмаар в първа плейофна битка - на живо от "Герена" с двата състава
Собственикът на Левски пристигна на стадион "Васил Левски" заедно с Илиана Раева, за да наблюдават сблъсъка с АЗ Алкмаар от плейофа за Лига на конференциите.
Феновете на Левски не пропуснаха да се снимат и с двамата.