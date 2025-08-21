Наско Сираков и Илиан Раева вече са на стадион "Васил Левски"

Собственикът на Левски пристигна на стадион "Васил Левски" заедно с Илиана Раева, за да наблюдават сблъсъка с АЗ Алкмаар от плейофа за Лига на конференциите.

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

Феновете на Левски не пропуснаха да се снимат и с двамата.