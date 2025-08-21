Само един от пилотите в MotoGP е бил роден по време на последната Гран При на Унгария

Този уикенд световният шампионат по мотоциклетизъм на писта ще се завърне в Унгария, където ще се проведе 14-ят кръг за сезон 2025 в MotoGP.

За последно Унгария прие най-бързите пилоти на две колела през далечната 1992 година на пистата „Хунгароринг“. А свидетелство за тази дълга пауза между последното домакинство на Унгария на старт от световния шампионат по мотоциклетизъм и предстоящият уикенд е фактът, че по време на последната Гран При на Унгария само един от настоящите титулярни пилоти в MotoGP е бил роден.

Wet-weather drama, tyre gambles, Eddie Lawson’s charge and more 💥



Take a look at the key moments from the 1992 #HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP pic.twitter.com/VB1OS7CVdF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2025

Това е Йоан Зарко, който е роден на 16 юли 1990 година. Вторият най-възрастен титуляр в MotoGP през сезон 2025 е Марк Маркес, който е роден няколко месеца след последната Гран При на Унгария, на 17 февруари 1993 година. Всички останали титулярни пилоти са родени по-късно, а на младият от тях е Фермин Алдегер, който е роден на 5 април 2005 година.

As the track dried out, Alex Criville tried an unusual strategy for 1992 and swaped bikes! 🔀



Unfortunately, he was disqualified as the flag-to-flag rule would only be introduced in 2005 😅#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/XIBIqRuMfg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2025

Зарко обаче няма да бъде единственият пилот, който ще кара в Гран При на Унгария в клас MotoGP този уикенд, който е бил роден по време на последната визита на шампионата в страната. Компания на французина в този списък ще правят и братята Алейш и Пол Еспаргаро, които са родени съответно през 1989 и 1991 година.

Двамата обаче не са сред титулярните пилоти в MotoGP през сезон 2025, а ще участват на „Балатон Парк“ в качеството си на резервни състезатели. Алейш ще кара на мястото на Сомкиат Чантра и ще партнира на Зарко в LCR Хонда, докато Пол ще замени Маверик Винялес в Tech3 КТМ.

Снимки: MotoGP