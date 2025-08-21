Ноа Лайлс след загубата от Севил: Просто имах ужасна реакция на пистолета

Популярни
  • 21 авг 2025 | 10:22
Олимпийският и световен шампион на 100 метра Ноа Лайлс не изглежда притеснен от загубата си от ямаеца Облик Севил на Диамантената лига в Лозана вчера. Американецът даде обяснение за второто си място и е обнадежден, че на Световното първенство в Токио следващия месец представянето му ще е далеч по-впечатляващо.

“Просто имах ужасна реакция на пистолета. Това беше единственото нещо, което не беше наред. Технически се чувствах добре, загрявката ми беше добра, но щом пропуснеш старта на това ниво, състезанието на практика е приключило. Физически се чувствам страхотно и съм уверен, че всяко състезание ще става все по-добро и по-добро. Целта е да усъвършенствам детайлите, особено старта си, насочвайки се към Токио и Световното първенство”, каза Лайлс след надпреварата в Лозана.

Снимки: Gettyimages

