Севил: 9.87 сек при тези условия показва, че мога да бягам бързо навсякъде по света

Облик Севил спечели спринта на 100 метра на Диамантената лига в Лозана вчера с впечатляващ резултат (9.87 сек) за условията, в които трябваше да се състезават атлетите в Швейцария. Силен дъжд и локви съпътстваха състезателите по време на надпреварата в Лозана.

Облик Севил не се шегува - “помете” Ноа Лайлс в локвите в Лозана

“Бягането с 9.87 секунди при тези условия показва, че мога да бягам много по-бързо навсякъде по света. Това е добро време. Побеждавал съм олимпийския шампион два пъти, в Лондон и тук, и това ми дава много увереност преди първенството. От известно време ямаец не е печелил 100 метра на световно първенство и, разбира се, вярвам, че мога да бъда този, който ще го направи. Моят треньор ме вдъхновява много, дори малките съвети, които дава, правят голяма разлика“, каза щастливият 24-годишен Севил след победата си в Лозана.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages