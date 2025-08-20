Популярни
  Облик Севил не се шегува - "помете" Ноа Лайлс в локвите в Лозана

Облик Севил не се шегува - “помете” Ноа Лайлс в локвите в Лозана

  • 20 авг 2025 | 23:00
  • 1032
  • 0
Облик Севил не се шегува - “помете” Ноа Лайлс в локвите в Лозана

Носителят на бронзов медал с щафетата на Ямайка на 4 по 100 метра от Световното първенство в Будапеща през 2023 г. Облик Севил изобщо не се шегува и демонстрира великолепна форма броени седмици преди началото на планетарния форум в Токио. 24-годишният ямаец спечели убедително спринта на 100 метра на Диамантената лига в Лозана, като под проливния дъжд и локвите на стадиона даде много сериозен резултат за първото място - 9.87 секунди (-0.3 м/сек).

Олимпийският и световен шампион Ноа Лайлс остана далеч зад Севил на втората позиция за 9.87 сек. Друг ямаец Акийм Блейк допълни триумфа на Ямайка с третата позиция също с 10.02 сек.

Малко по-рано американката Британи Браун спечели спринта на 200 м при дамите с 22.23 сек (-0.5 м/сек), следвана от нигерийката Фейвър Офили с 22.31 сек и от Мари Жозе Та Лу-Смит с 22.37 сек.

Снимки: Gettyimages

