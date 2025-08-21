Алекс Колев посочи силните страни на Арда, а в Полша припомниха голям гаф на клуба

Националът Алекс Колев сподели пред полските медии впечатленията си от тима на Арда (Кърджали). Нападателят е носил екипа на полския Ракув (Ченстохова) и е добре запознат какво точно може да очаква тимът на Арда в днешния първи плейофен мач от турнира Лига на Конференциите.

„Арда е много интересен отбор. Съставен е от много добри български играчи и има много млад и амбициозен треньор. Той води отбора от известно време и има свой собствен стил, който е много приятен за окото. Това е отбор, който може да не е прекарал много време в българския елит, но през последните четири години и половина те показват огромна амбиция. Те се развиват и печелят от продажбата на български играчи и така функционират. Бих искал да посоча и техния президент, който е много амбициозен човек. Мога да кажа, че са добър отбор“, сподели пред „Przegląd Sportowy Onet“ Александър Колев, който прекара няколко години от своята кариера в Полша.

32-годишният футболист веднага посочи огромната сила на българския отбор.

„Те са много сплотен отбор. Ядрото е съставено от играчи, които играят заедно от дълго време. Те са много труден противник на контраатака. Имат бързи крила, които могат да направят разликата“, добавя Колев.

„Не е лесно да се играе в Кърджали. Може да нямат толкова много фенове, но са отбор, който се представя много добре у дома. Често могат да създават проблеми на най-добрите отбори в българското първенство“, предупреждава Колев.

Изданието пък насочва вниманието си към Кърджали и припомня големия гаф, при който Арда почете с минута мълчание легендата Петко Ганчев.

"Самият град има богата история. Кърджали се намира в Южна България, регион, населен предимно с турско население. Кметът на града е турчин, а името на клуба идва от река, която тече и през Гърция и европейската част на Турция. Самият клуб е повлиян и от местни турски политици.

И напоследък Арда стана известен не само с подвизите си на терена. В средата на март, преди мача срещу Левски София от 25-ия кръг на лигата, беше спазена минута мълчание в памет на кончината на Петко Ганчев.

Това не би било изненадващо, ако не беше фактът, че най-голямата легенда на Арда... е жива и здрава. Странната грешка беше бързо разрешена, а 78-годишният и неговите близки получиха не само извинение. Ганчев беше поканен и на трибуните за мача срещу Черноморие Варна, който Арда спечели с 4:0", завършва публикацията на изданието.