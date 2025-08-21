Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Алекс Колев посочи силните страни на Арда, а в Полша припомниха голям гаф на клуба

Алекс Колев посочи силните страни на Арда, а в Полша припомниха голям гаф на клуба

  • 21 авг 2025 | 10:15
  • 2026
  • 0

Националът Алекс Колев сподели пред полските медии впечатленията си от тима на Арда (Кърджали). Нападателят е носил екипа на полския Ракув (Ченстохова) и е добре запознат какво точно може да очаква тимът на Арда в днешния първи плейофен мач от турнира Лига на Конференциите.

„Арда е много интересен отбор. Съставен е от много добри български играчи и има много млад и амбициозен треньор. Той води отбора от известно време и има свой собствен стил, който е много приятен за окото. Това е отбор, който може да не е прекарал много време в българския елит, но през последните четири години и половина те показват огромна амбиция. Те се развиват и печелят от продажбата на български играчи и така функционират. Бих искал да посоча и техния президент, който е много амбициозен човек. Мога да кажа, че са добър отбор“, сподели пред „Przegląd Sportowy Onet“ Александър Колев, който прекара няколко години от своята кариера в Полша.

32-годишният футболист веднага посочи огромната сила на българския отбор.

„Те са много сплотен отбор. Ядрото е съставено от играчи, които играят заедно от дълго време. Те са много труден противник на контраатака. Имат бързи крила, които могат да направят разликата“, добавя Колев.
„Не е лесно да се играе в Кърджали. Може да нямат толкова много фенове, но са отбор, който се представя много добре у дома. Често могат да създават проблеми на най-добрите отбори в българското първенство“, предупреждава Колев.

Изданието пък насочва вниманието си към Кърджали и припомня големия гаф, при който Арда почете с минута мълчание легендата Петко Ганчев.

"Самият град има богата история. Кърджали се намира в Южна България, регион, населен предимно с турско население. Кметът на града е турчин, а името на клуба идва от река, която тече и през Гърция и европейската част на Турция. Самият клуб е повлиян и от местни турски политици.

И напоследък Арда стана известен не само с подвизите си на терена. В средата на март, преди мача срещу Левски София от 25-ия кръг на лигата, беше спазена минута мълчание в памет на кончината на Петко Ганчев.
Това не би било изненадващо, ако не беше фактът, че най-голямата легенда на Арда... е жива и здрава. Странната грешка беше бързо разрешена, а 78-годишният и неговите близки получиха не само извинение. Ганчев беше поканен и на трибуните за мача срещу Черноморие Варна, който Арда спечели с 4:0", завършва публикацията на изданието.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 4689
  • 7
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 6891
  • 25
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 14099
  • 117
Берое се похвали с национал

Берое се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 00:32
  • 2399
  • 0
Велковски: Чувстваме се по-свежи

Велковски: Чувстваме се по-свежи

  • 20 авг 2025 | 23:04
  • 1296
  • 0
Арда проведе официална тренировка преди сблъсъка с Ракув

Арда проведе официална тренировка преди сблъсъка с Ракув

  • 20 авг 2025 | 22:06
  • 2094
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: 90% от старите кадри в БФС са сменени

Георги Иванов: 90% от старите кадри в БФС са сменени

  • 21 авг 2025 | 09:25
  • 3004
  • 20
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 14099
  • 117
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 6891
  • 25
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 4689
  • 7
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 6045
  • 3
Предстои луда вечер в Лига Европа

Предстои луда вечер в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 07:35
  • 3765
  • 0