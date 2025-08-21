Популярни
Дъждът не уплаши Ковач и той премина границата от 22 метра в Лозана

  • 21 авг 2025 | 00:05
  • 271
  • 0
Дъждът не уплаши Ковач и той премина границата от 22 метра в Лозана

Двукратният световен шампион в тласкането на гюле на открито и трикратен сребърен олимпийски медалист Джо Ковач не се уплаши от силния дъжд на Диамантената лига в Лозана и спечели надпреварата с постижение над 22 метра. 36-годишният американец се поздрави с първото място с резултат от 22.04 метра, които постигна в петия си опит. Италианската звезда Леонардо Фабри зае второто място с 21.77 м, а друг американец Ейдриън Пипери се нареди трети с 21.49 м.

В хвърлянето на копие при жените победата извоюва двукратната сребърна европейска медалистка Адриана Вилагош (Сърбия) с 63.02 м.

Снимки: Gettyimages

