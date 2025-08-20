Популярни
  3. Узбекистанска изненада в скока на дължина на Диамантената лига в Лозана

  • 20 авг 2025 | 23:48
Узбекистанецът Анвар Анваров поднесе една от изненадите на Диамантената лига в Лозана тази вечер. 24-годишният рекордьор на страната си се възползва по най-добрия начин от неблагоприятните метеорологични условия в Швейцария и спечели надпреварата в скока на дължина със 7.84 метра (-0.3 м/сек), които записа още в първия си опит. Надеждата на домакините и световен медалист Симон Ехамер остана втори със 7.72 м (-0.7 м/сек), а Теджей Гейл (Ямайка) допълни тройката със 7.71 м (-0.7 м/сек). Ямаецът получи контузия в последния си опит, а малко преди това помагаше на съдиите да изгребат насъбралата се вода в мястото за поставяне на дъската, която пречеше изключително много на състезателите.

Олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу и световният първенец в зала от тази зима Матиа Фурлани не успяха да се намесят в битката за първите позиции. Тентоглу записа само два успешни опита, като с по-добрия от тях от 7.52 м зае седмото място. Фурлани завърши шести със 7.60 м.

Дъждът наложи ранното прекратяване на овчарския скок при жените и така за победителки бяха обявени три състезателки с по 4.35 м - швейцарките Анджелика Мозер и Леа Бахман и унгарката Ханга Клекнер. И трите преодоляха тази височина от първи опит, но условията бяха невъзможни за продължаване на състезанието.

Снимки: Imago

