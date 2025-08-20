Популярни
Тинч с поредна блестяща победа на 110 м/пр при американска доминация в Лозана

Водачът в световната ранглиста за сезона в бягането на 110 метра с препятствия Кордел Тинч записа поредна блестяща победа от началото на летните състезания. Под проливния дъжд на Диамантената лига в Лозана американецът слезе под 13 секунди, пресичайки финалната линия за 12.98 секунди (+0.3 м/сек).

Американската доминация в дисциплината в Швейцария беше пълна, след като двама сънародници на Тинч заеха другите две места в тройката. Джамал Брит финишира втори за 13.13 сек, а Трей Кънингам се нареди трети с 13.19 сек. Надеждата на домакините за силно представяне Джейсън Джоузеф остана шести с 13.28 сек.

Снимки: Gettyimages

