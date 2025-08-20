Три поделиха първото място в Лозана, Магучих без успешен опит под проливния дъжд

Три състезателки поделиха първото място в скока на височина при жените на Диамантената лига в Лозана, която се провежда при едни от най-тежките условия за атлетите през този сезон. Под проливния дъжд в Швейцария двукратната световна шампионка в зала Никола Олислагерс (Австралия), германката Кристина Хонцел и полякинята Мария Зодзик поделиха първата позиция с по 1.91 м. Олислагерс започна на 1.91 м и на 1.94 м всички приключиха участието си, след като метеорологичните условия бяха невъзможни за силни резултати.

Световната рекордьорка и олимпийска шампионка Ярослава Магучих не стигна до успешен опит днес. Украинката направи един фал на 1.86 м, след това още един на 1.91 м и прекрати участието си в проливния дъжд.

Снимки: Gettyimages