Неудържима Ходжкинсън подобри 23-годишен рекорд на Мутола

Олимпийската шампионка на 800 метра от Париж 2024 Кийли Ходжкинсън определено е зажадняла за състезания след завръщането си на пистата след дълго лечение на контузия. Британката записа втора поредна победа през сезона, след като се наложи на Диамантената лига в Лозана с нов рекорд на турнира от 1:55.69 минути. Под дъжда в Швейцария Ходжкинсън подобри рекорда на турнира на легендарната атлетка от Мозамбик Мария Мутола, който беше 1:56.25 мин от далечната 2002 г.

Надеждата на домакините в това бягане Одри Веро финишира втора с 1:57.34. Британският триумф в женските 800 м в Лозана допълни Джорджа Хънтър Бел, която зае третото място с 1:57.55.

Не по-малко интересно беше и на 400 м при дамите, където се наложи норвежката звезда Хенриете Ягер с 50.09. Тя изпревари нидерландската си опонентка Лике Клавер, която зае второто място с 50.17 сек. Американката Изабел Уитакър допълни тройката с 50.63 сек.

Снимки: Gettyimages