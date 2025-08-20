Популярни
Каралис с десети скок над 6 метра през 2025 г. и победа в Лозана с 6.02 м
Каралис с десети скок над 6 метра през 2025 г. и победа в Лозана с 6.02 м

Гръцкият състезател в овчарския скок Емануил Каралис преодоля 6.00 метра за десети път през 2025 г., за да спечели Диамантената лига в Лозана във вторник вечерта.

При лек ръмеж Каралис премина 5.92 м от първия си опит, с което си осигури победата. След това той се справи и с 6.02 м от третия си опит, за да придаде още блясък на първия си триумф в Диамантената лига.

Това беше четвъртото поредно състезание, в което Каралис преодолява 6.00 м или повече, както и общо десетият път, в който той преминава тази граница през 2025 г.

Неговата скорошна форма е добра поличба за Световното първенство по лека атлетика в Токио, където Каралис ще се стреми към шести пореден медал от голям шампионат. Тази поредица включва бронзов медал от Олимпийските игри през 2024 г. и злато от Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2025 г.

Каралис оглави европейската тройка в овчарския скок в крайезерния град, като французинът Тибо Коле и бившият световен рекордьор Рено Лавийени завършиха съответно втори и трети с по 5.82 м след отчитане на броя опити.

Световният рекордьор Арманд Дуплантис не участва в тази надпревара.

