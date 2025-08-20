Популярни
Салиба: Искаме да спечелим титлата и ще дадем всичко от себе си

  • 20 авг 2025 | 21:15
  • 578
  • 0

Френският национал Уилям Салиба обеща да даде всичко от себе си, за да гарантира, че четвъртият път ще бъде успешен, тъй като многократно подгласникът Арсенал се опитва най-накрая да се добере до трофея в Премиър лийг. Микел Артета превърна „артилеристите“ в редовни претенденти за титлата през последните години, но те не успяха да превърнат подобренията си в трофеи.

Арсенал завърши втори през последните три сезона, като финишира близо от шампиона Манчестър Сити през 2022/23 и 2023/24, преди да се окаже на 10 точки зад победителя от миналия сезон Ливърпул. Пропуските на късмета направиха изявения централен защитник Салиба още по-решен да помогне на клуба да спечели първата си титла във Висшата лига след „непобедимите“ през 2003/04 и първи голям трофей след ФА Къп през 2020 година.

„Разбира се, че завършихме втори три години поред и знаем, че винаги ни липсва нещо. Сега е нов сезон, трябва да видим какво не направихме достатъчно добре, за да спечелим първенството. Победихме в първия мач и, разбира се, искаме да станем шампиони и ще дадем всичко от себе си. Трябва да се опитаме да бъдем дори по-добри от последните три сезона, за да спечелим тази лига.  Познаваме новите играчи, които дойдоха да ни помогнат, и съм сигурен, че те ще ни помогнат да спечелим някои трофеи. Разбира се, вече сме по-добри с тях. Да видим“, заяви защитникът на Арсенал пред информационната агенция PA.

Салиба говори на наградите на PFA в Манчестър, където в неделя помогна на Арсенал да спечели трите точки от първото си гостуване срещу Юнайтед на Рубен Аморим. „Искаме да вкарваме във всеки контекст - от статични положения, от контраатака, от всичко. Трябва да дадем всичко от себе си и знаем, че можем да печелим всеки път. Разбира се, знаехме, че не играем най-добрия си футбол, но в крайна сметка бяхме наясно, че това е първият мач на „Олд Трафорд“ с някои нови попълнения от тяхна страна“, каза още френският национал.

Той коментира и включването си в Отбора на годината на Висшата лига за трети пореден сезон - „удоволствие“, което той отново сподели със съотборниците си от Арсенал Деклан Райс и Габриел Магаляеш. „Много съм щастлив да играя всеки мач с Габриел. Той беше контузен през последните няколко месеца, сега е отново в най-добрата си форма. Беше толкова добър срещу Манчестър Юнайтед отново. Просто ни липсват трофеи. Играем добре, добри сме, но ни липсват трофеи, а трябва да печелим трофеи с Арсенал, за да бъдем още по-добри“, завърши Салиба.

Снимки: Gettyimages

