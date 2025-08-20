Салиба: Искаме да спечелим титлата и ще дадем всичко от себе си

Френският национал Уилям Салиба обеща да даде всичко от себе си, за да гарантира, че четвъртият път ще бъде успешен, тъй като многократно подгласникът Арсенал се опитва най-накрая да се добере до трофея в Премиър лийг. Микел Артета превърна „артилеристите“ в редовни претенденти за титлата през последните години, но те не успяха да превърнат подобренията си в трофеи.

Арсенал завърши втори през последните три сезона, като финишира близо от шампиона Манчестър Сити през 2022/23 и 2023/24, преди да се окаже на 10 точки зад победителя от миналия сезон Ливърпул. Пропуските на късмета направиха изявения централен защитник Салиба още по-решен да помогне на клуба да спечели първата си титла във Висшата лига след „непобедимите“ през 2003/04 и първи голям трофей след ФА Къп през 2020 година.

Mikel Arteta's Arsenal have won just 𝐅𝐎𝐔𝐑 points less than two-time champion Man City in the last three seasons, but are yet to win a title 😱 pic.twitter.com/ggy5KdXdzz — 433 (@433) May 15, 2025

„Разбира се, че завършихме втори три години поред и знаем, че винаги ни липсва нещо. Сега е нов сезон, трябва да видим какво не направихме достатъчно добре, за да спечелим първенството. Победихме в първия мач и, разбира се, искаме да станем шампиони и ще дадем всичко от себе си. Трябва да се опитаме да бъдем дори по-добри от последните три сезона, за да спечелим тази лига. Познаваме новите играчи, които дойдоха да ни помогнат, и съм сигурен, че те ще ни помогнат да спечелим някои трофеи. Разбира се, вече сме по-добри с тях. Да видим“, заяви защитникът на Арсенал пред информационната агенция PA.

Салиба говори на наградите на PFA в Манчестър, където в неделя помогна на Арсенал да спечели трите точки от първото си гостуване срещу Юнайтед на Рубен Аморим. „Искаме да вкарваме във всеки контекст - от статични положения, от контраатака, от всичко. Трябва да дадем всичко от себе си и знаем, че можем да печелим всеки път. Разбира се, знаехме, че не играем най-добрия си футбол, но в крайна сметка бяхме наясно, че това е първият мач на „Олд Трафорд“ с някои нови попълнения от тяхна страна“, каза още френският национал.

William Saliba is the only player to be named in the PFA Premier League Team of the Year in each of the last three seasons. 👏 pic.twitter.com/nIN7VgJU3s — Squawka (@Squawka) August 19, 2025

Той коментира и включването си в Отбора на годината на Висшата лига за трети пореден сезон - „удоволствие“, което той отново сподели със съотборниците си от Арсенал Деклан Райс и Габриел Магаляеш. „Много съм щастлив да играя всеки мач с Габриел. Той беше контузен през последните няколко месеца, сега е отново в най-добрата си форма. Беше толкова добър срещу Манчестър Юнайтед отново. Просто ни липсват трофеи. Играем добре, добри сме, но ни липсват трофеи, а трябва да печелим трофеи с Арсенал, за да бъдем още по-добри“, завърши Салиба.

Снимки: Gettyimages