Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
  3. Удар за Арсенал: Хавертц с контузия в коляното

Удар за Арсенал: Хавертц с контузия в коляното

  • 20 авг 2025 | 14:39
  • 1992
  • 0

Нападателят на Арсенал Кай Хавертц е получи контузия в коляното и ще отсъства неопределено за момента време, съобщават ексклузивно от “Атлетик”. В момента германецът преминава допълнителни медицински изследвания, за да станат ясни подробностите около самата травма и дали ще се наложи хирургическа интервенция.

Това е изключително лоша новина за Микел Артета, тъй като именно върху Хавертц се възлагаха големи надежди като втора опция на върха на атаката. Самият бивш футболист на Челси остана на резервната скамейка в първия двубой при успеха над Манчестър Юнайтед, но се появи след почивката и се представи добре на фона на колебливите изяви на Виктор Гьокереш. На “Емиратс” ще изчакат окончателните резултати около състоянието на играча, след което ще вземат окончателно решение дали ще бъде привличан още един нападател, който да го замени.

Снимки: Gettyimages

