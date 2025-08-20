Инж. Петър Георгиев: Толкова интелигентни и упорити момчета, като волейболните национали, не съм виждал тук

Популярни
  20 авг 2025
Играчите от националния отбор по волейбол са на много високо ниво и затова показват такива резултати, каза председателят на Съвета на директорите на комплекс "СамЕлион" Петър Георгиев преди тренировките на тима в Самоков. "Трикольорите" се подготвят преди предстоящото Световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 25 септември.

"Толкова интелигентни и упорити момчета, като волейболните национали не съм виждал тук."

Попитан какви събития предстоят в комплекса, Георгиев каза, че от 19 до 25 септември ще се състои квалификационен турнир на Шампионската лига за баскетбол. Той припомни, че ще има 24 отбора, а Рилски спортист (Самоков), на който той е президент, е един от участниците.

През месец ноември ще се проведе и Световен шампионат по естетическа гимнастика, където се очаква да има над 5000 души.

Петър Георгиев обясни, че най-добрият атестат за залата е присъствието на всички тези отбори.

Припомняме, че през месец юни бе открит комплекс „СамЕлион“. Инвестицията на този етап възлиза на 130-140 милиона лева. Първата копка е направена на Петровден - 29 юни, през 2020 година. Замисълът е бил да бъде направено само общежитие за привличане на работна ръка от третите страни, но впоследствие се ражда идеята да бъде цялостен комплекс.

Снимки: Борислав Трошев

