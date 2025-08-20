Популярни
Капитанът Алекс Грозданов: Моята персонална цел е да излезем от групите на Световното първенство

Капитанът на националния тим по волейбол Алекс Грозданов говори на тренировката на тима в спортния комплекс "СамЕлеон" в Самоков, който е част от подготвителния лагер за участието на Световното първенство във Филипините, което ще се проведе между 12 и 2в септември. 

"Настроението в отбора е добро. Подготвяме се на много високо ниво. Натрупва се умора, но тя е съвсем нормално нещо. Особено в началото. Смятам, че леко-полека ще се намали натоварването, ще се наблегне повече на волейбола", каза той.

На въпрос дали са успели да преживеят разочарованието от лигата на нациите, Грозданов каза, че разочарование има, но тази година са завършили с най-добро класиране до момента.

"Силно се надявам всички да сме си помислили как да реагираме. Да не забравяме, че в предишни отбори сме се борили да не изпаднем, а сега записахме най-доброто си класиране. В последния мач не играхме на нужното ниво, но имаше и няколко мача преди това, които изпуснахме. Пак ще повторя, че трябва да си минем по пътя", добави централният блокировач.

"Не ми се иска да правя прогнози. Смятам, че можем да се справим добре - на първо място да зарадваме публиката. Моята персонална цел е да излезем от групите, защото в последните години сме имали затруднения с това. Стига да сме здрави, това е най-важното. Каквото сабя покаже", смята той.

"Радвам се, че има конкуренция в отбора. Очакваме нови попълнения в отбора за в бъдеще в отбора. Мисля, че това е правилният път. Виждаме други европейски грандове как процедират и имат не един отбора, а два или три на едно и също ниво и могат постоянно да ги въртят“.

Снимки: Борислав Трошев

