Популярни
»

Гледай на живо

Може ли Левски да затрудни АЗ Алкмаар? Отговорът дава треньорът на нидерландците Мартен Маартенс
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов: Липсата на Мартин Божилов в отбора се усеща много

Мартин Атанасов: Липсата на Мартин Божилов в отбора се усеща много

  • 20 авг 2025 | 18:20
  • 519
  • 0

Волейболния национал Мартин Атанасов заяви, че липсата на либерото Мартин Божилов в състава се усеща много, защото той със своя опит придава увереност на по-младите момчета.

Божилов обяви в края на юли, че се оттегля от националния отбор на България за мъже.

Мартин Божилов се оттегля от националния отбор
Мартин Божилов се оттегля от националния отбор

Представителният тим тренира в спортна зала „Арена СамЕлион“ в Самоков за предстоящото Световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 28 септември.

Мартин Божилов: България е малка, но има ОТБОР с големи сърца!
Мартин Божилов: България е малка, но има ОТБОР с големи сърца!

"Липсата на Мартен Божилов със сигурност се усеща, защото той дава много опит в игрището и наистина се усеща от по-младите момчета. Не знам как ще се сработим, опитваме се с различни момчета да пробваме в състава в момента на тази позиция. Има качествени момчета и мисля, че с многото работа, която свършихме до момента, ще успеем да не ни липсва чак толкова много", каза Атанасов.

Стоил Палев: Отиваме да покажем най-доброто
Стоил Палев: Отиваме да покажем най-доброто

Той добави, че в тима се чувстват добре, но се усеща умора след третата седмица на подготовката.

"Добре се чувстваме, малко сме уморени, което е напълно нормално в този период. Сменихме тази седмица ритъма, по-кратки са тренировките, но по-интензивни. Това е дълъг процес, за който е нужно тършение. Ние даваме всичко от себе си за тази подготовка. Не искам да правя никакви прогнози за Световното. Мисля, че всички сме положителни, всички сме с една добра нагласа. Момчетата са мотивирани и мисля, че може да направим много хубави неща", коментира националът.

На шампионата на планетата България е в група заедно с Германия, Словения и Чили.

"Срещу Германия и Словения играхме, направихме два хубави мача. Опасни съперници са. Не искам да коментирам мачовете от сега понеже има много време дотогава. Ние се готвим преди всяка среща тактически. Не искам да давам никакви прогнози за съперниците. Със сигурност ще бъде много тежко. Ще бъде много по-тежко от Лигата на нациите", добави той.

По отношение на това кой е най-трудният съперник, волейболистът каза, че ще подхождат индивидуално към всяка среща, тъй като отборите на Словения и Германия играят различен волейбол.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

  • 20 авг 2025 | 13:44
  • 1692
  • 5
Иван Станев сменя временно Франческо Кадеду в Нефтохимик

Иван Станев сменя временно Франческо Кадеду в Нефтохимик

  • 20 авг 2025 | 13:28
  • 1521
  • 2
Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

  • 20 авг 2025 | 13:18
  • 1794
  • 1
Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

  • 20 авг 2025 | 10:37
  • 1425
  • 1
Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

  • 19 авг 2025 | 20:22
  • 9722
  • 4
Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

  • 19 авг 2025 | 19:31
  • 11841
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 16964
  • 39
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 21916
  • 14
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 170
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 1872
  • 0
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 14844
  • 8
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 15130
  • 4