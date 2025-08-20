Популярни
Може ли Левски да затрудни АЗ Алкмаар? Отговорът дава треньорът на нидерландците Мартен Маартенс
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Стоил Палев: Отиваме да покажем най-доброто

  • 20 авг 2025 | 17:52
  • 1866
  • 0

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол за мъже Стоил Палев говори на откритата тренировка на в Самоков.

“Настроението е много добре. Цялата база тук е уникална. А пък ние като отидем на предстоящото Световно първенство, ще покажем най-добрия си волейбол, на който сме способни”, категоричен е Стоил Палев.

“Нека да започнем с това първо да излезем от групата и след това ще гледаме напред. И колкото се може повече да се изкачим нагоре първо в ранглистата и след това да мислим за медали, например”, добави плеймейкърът на България.

“Не можем да кажем, че ни притесняват съперниците ни. С два от тези отбори (б.р. Германия и Словения) се срещнахме във Волейболната лига на нациите, победихме ги. Така че всички отбори са преодолими”, категоричен е Палев.

“Дали ще сме с един или двама диагонали, това го решават треньорите. Ние като разпределители със Симеон (б.р. Николов) сме длъжни да се съгласим с тяхното решение“, допълни волейболистът на Левски София.

“Болежки винаги има, но чисто физически сме добре. Конкуренцията с Мони Николов е добра конкуренция. Колкото повече добри състезатели има в един отбор, толкова повече този отбор израства. Хубаво е да има конкуренция”, завърши Стоил Палев.

"Трикольорите" тренират в спортна зала "Арена СамЕлион" в Самоков преди предстоящото Световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 28 септември. 

Снимки: Борислав Трошев

