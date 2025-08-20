Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини говори на тренировката на тима в спортния комплекс "СамЕлеон" в Самоков, който е част от подготвителния лагер за участието на Световното първенство във Филипините, което ще се проведе между 12 и 28 септември.

“Струват ми се доста изморени момчетата, защото първите няколко седмици от подготовката бяха наистина физически тежки. Но както се казва "за да запалим огън, трябва да сложим дърва" и образно казано това е част от процеса. До момента всички се влагат наистина на 100% и оценявам техните усилия. Сега лека-полека ще започнем да разтоварваме техния режим на тренировки и целта вече е малко да вдигнем самото качество на тренировките за сметка на физиката. И се надявам в следващите седмици да изглеждаме все по-добре”, заяви Джанлоренцо Бленджини.

“Лагерът в Япония е една много важна част от подготовката. За мен е много важно ние да играем контролни срещи с наистина силни отбори, с по-силни от нас, защото това е начина, по който ние можем да се подобряваме. За това търсим да се конкурираме с по-силни отбори. Имахме сходна програма и преди VNL, където срещнахме пак силни отбори. Сега ще играем с Япония, която е подобна на Германия и другия ни съперник в групата Словения. Те ще изглеждат с по-различен начин отколкото в Лигата на нациите с включването на някои наистина важни състезатели. Също ще е много ценно, че по времето на този лагер в Япония успяхме да организираме контролни срещи с отбора на САЩ, който също е доста стойностен и ще бъде в друг състав от Лигата на нациите. Така че, програмата, която имаме в тези 10 дни, които ще изкараме в Япония, е доста подходяща за нашите цели”, добави италианският селекционер на България.

“Не смятам, че е необходима допълнителна мотивация за нашите състезатели. По-скоро това добро представяне, което имахме в Лигата на нациите, би трябвало да им даде усещането и самочувствието, че вървят в правилната посока и подобряват играта си. И да получат самочувствие от това, което успяха да постигнат в Лигата, но в същото време да са напълно наясно, че ги чака още много работа и трябва да продължат този път на подобряване. Най-важното за мен е играчите да осъзнават това нещо, че са подобрили значително представянето си спрямо миналата година, което на тях би трябвало да им даде ясната мисъл, че вървят в правилната посока, което в контекста на целия този тежък процес е важно да продължат така. Ние, естествено, не можем да мислим в една хипотетична финална част на това дълго пътуване, което започнахме миналата година, а именно достигането до Олимпийските игри, а трябва да търсим тези междинни точки, които имаме по време на това пътуване, в които трябва да се търсим максимума. Не трябва да мислим постоянно какво би станало след време, как бихме се подобрили, ако ние, в момента, не виждаме, че не се подобряваме и не вървим напред”, допълни Кико Бленджини.

“Нормално е да повлияе отсъствието на един такъв важен играч като Мартин Божилов, но ние бяхме готови за това нещо, тъй като по принцип такава беше уговорката. С него имахме съвсем искрен разговор още през зимата и стигнахме до извода, че той би могъл да направи едно от двете състезания и предпочетохме това да бъде Лигата на нациите, за да не прави много голяма пауза. Бяхме си оставили една малка вратичка след като приключи Лигата на нациите той да помисли и, ако реши, да продължи, но в крайна сметка това беше неговото решение и ние го уважаваме. Но трябва да отчетем, че той беше изключително полезен в тази Лига на нациите не само като спортно-техническо представяне, но и като влияние, което имаше върху отбора и по-младите състезатели - в начинът, по който комуникираше с тях, и как им помагаше те също да се подобряват, особено на посрещачите. Така че, пожелавам му всичко най-добро. А колкото до алтернативите, които имаме - те са ясни общо взето. Имаме Дамян Колев, имаме съвсем младия дебютант Димитър Добрев, както и опцията да използваме отново Руси Желев, който беше в такава функция по време на Лигата на нациите. Но както е ставало и преди, отборът трябва да се приспособи, както след като приключи и Цветан Соколов, защото в крайна сметка животът продължава и тези, които влизат трябва да се адаптират и да покажат най-доброто”, допълни Бленджини.

“Съставът, който тренира в Самоков – 16 души, са волейболистите, които искам да взема за световното. За съжаление обаче трябва да се освободя от двама”, смята селекционерът Джанлоренцо Бленджини.

До 27 август ще стане ясно кои двама ще напуснат лагера. Бленджини обясни, че решението ще бъде взето в последния момент (27 август), тъй като може да възникне непредвидена ситуация. Ако групата бъде намалена предварително на 14 състезатели, може да се наложи викане на играч от „дългия“ списък, подаден към FIVB.

