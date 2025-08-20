Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

Нидерландия и България играят в момента помежду си в Алмере в последен мач от Група F на световните предквалификации. "Лъвовете" се нуждаят от задължителен успех със 7 или повече точки, за да продължат в следващата фаза на пресявките за Световното първенство през 2027-а в Катар. България изигра силна първа четвърт и води след първите 10 минути с 29:25.

Селекционерът на България Росен Барчовски не може да разчита на редица играчи. След отпадането на Брандън Йънг и сериозната въпросителна за участието на Александър Стоименов зарад контузии, извън строя остана и повиканият по спешност в състава Лъчезар Тошков. Той е с лека контузия, която няма да му позволи да вземе участие в срещата. Йордан Минчев също не е на разположение, тъй като от клубния му отбор Кемниц Найнърс не му разрешават да играе за националния отбор.

Със сигурност в срещата участие няма да вземе и голяма звезда на българския баскетбол Александър Везенков, който продължава да се възстановява от контузия в глезена, която получи през юни на последния мач от финалната серия в гръцката Баскет лига. Гардът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър също е извън състава на България.

Първа част:

Мачът започна добре за българския тим, който благодарение на стабилна защита и хубави действия в атака поведе с 6:0 - след 3 точки за Емил Стоилов и тройка на Борислав Младенов. Нашите дръпнаха с 8:1, но тройка от ъгъла на Тристан Енаруна стопи разликата на 4 точки. Тройка на Иван Алипиев направи резултата 11:4, а малко след това Емил Стоилов си спечели фаул, но бе точен само веднъж от линията. Чудесна индивидуална акция на Боби Младенов направи резултата 14:6, но тройка на Лукас Крютхоф и грешка на нашите свали разликата само на 3 точки. Серия от 7:0 за домакините пък позволи на нидерландците да се доближат само на точка от България - 13:14 в средата на частта. Алипиев с хубава тройка прекъсна серията на домакините, а при 19:14 за "лъвовете", Нидерландия взе таймаут. Константин Костадинов с кош и фаул даде преднина на България от 6 точки - 22:16. Иван Алипиев бе неудържим в първата четвърт и с третата си тройка от началото на срещата направи резултата 27:20. След първите 10 минути играчите на Росен Барчовски имат преднина от 4 точки - 29:25.

Стартови състави:

Нидерландия: 6.Сандер Холандерс, 7.Мартайн Верверс, 11.Тристан Енаруна, 14.Джеси Едуардс, 22.Лукас Крютхоф

България: 12.Борислав Младенов, 17.Емил Стоилов, 23.Мирослав Васов, 34.Димитър Димитров, 35.Иван Алипиев

Снимки: Sportal.bg