Нов проблем! Гард отпада за мача на България в Нидерландия

Гардът Лъчезар Тошков отпадна от сметките на селекционера Росен Барчовски за предстоящия мач утре с Нидерландия от световните предквалификации. Новината разкри президентът на клубния тим на баскетболиста Миньор 2015 Николай Горанов в студиото на Sportal.bg.

“Няма да го видим в мача с Нидерландия. Има лека контузия, неразположение. Важното е да се възстанови.”, заяви Горанов.

“Той затова не игра с Австрия”, добави спортният директор на Миньор 2015 Деян Кирилов.

България излиза утре срещу "лалетата" от 20:30 часа в последен решаващ мач от предварителните пресявки за Световното през 2027-а година в Катар. "Лъвовете" се нуждаят от задължителна победа със 7 или повече точки, за да се класират в следващата фаза.



Припомняме ви, че от състава заради контузии отпаднаха Брандън Йънг и Александър Стоименов, а Йордан Минчев не получи позволение от клубния си тим да играе за националния отбор в последните два мача.

