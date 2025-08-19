Стоименов се завръща в състава на България за последния мач от световните предквалификации

Определена бе групата на мъжкия национален отбор по баскетбол на България за последния мач от предквалификациите за следващото Световно първенство.
Националите ще гостуват на Нидерландия в среща от група F на пресявките. Двубоят ще се играе в сряда (20 август) от 20.30 часа българско време и ще бъде излъчван в ефира на bTV Action.
В състава след контузия се завръща Александър Стоименов, който заема мястото на Лъчезар Тошков, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.
Както по-рано Sportal.bg обяви гардът на Миньор 2015 е с неразположение.
Селектираните от Росен Барчовски състезатели са: Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Aлександър Стоименов.
Тимът на България е с актив от една победа и две загуби, и се намира на трета позиция във временното класиране на своята група в предварителните квалификации. За да продължат към същинския етап на пресявките, българите ще трябва да победят Нидерландия със 7 или повече точки разлика.