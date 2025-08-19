Популярни
Стоименов се завръща в състава на България за последния мач от световните предквалификации

  • 19 авг 2025 | 17:42
  • 367
  • 0
Определена бе групата на мъжкия национален отбор по баскетбол на България за последния мач от предквалификациите за следващото Световно първенство.

Националите ще гостуват на Нидерландия в среща от група F на пресявките. Двубоят ще се играе в сряда (20 август) от 20.30 часа българско време и ще бъде излъчван в ефира на bTV Action.

В състава след контузия се завръща Александър Стоименов, който заема мястото на Лъчезар Тошков, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Както по-рано Sportal.bg обяви гардът на Миньор 2015 е с неразположение.

Селектираните от Росен Барчовски състезатели са: Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Aлександър Стоименов.

Тимът на България е с актив от една победа и две загуби, и се намира на трета позиция във временното класиране на своята група в предварителните квалификации. За да продължат към същинския етап на пресявките, българите ще трябва да победят Нидерландия със 7 или повече точки разлика.

