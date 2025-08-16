Героят на България Боби Младенов: №12 се завърна в националния отбор

Големият герой на България при победата срещу Австрия тази вечер Борислав Младенов в един момент застана до баща си - легендата на родния баскетбол Георги Младенов, като му показа №12. Именно с този номер се изявяваше по баскетболните терени големият Георги Младенов. Сега пък със същия номер за националния ни тим излезе синът му.

"Това беше просто, че №12 се върна в националния отбор и че поне малко съм приличал на него днес. Това си беше между нас двамата", обясни Младенов-младши пред медиите, сред които беше и Sportal.bg, след края на срещата в Ботевград.

"Тежка победа, казахме си, че трябва да изглеждаме както последните 20 минути в Австрия. Мисля, че се раздадохме, публиката много ни помогна, радвам се за момчетата, първа победа за този млад, нов състав. Радвам се за момчетата.

Не е извинение, но сме млади. Най-възрастният е Митко Димитров. Бяхме един до друг и това ни помогна за победата. Стояхме един до друг и не бяхме навели главите долу, както според мен се получи малко в първите мачове, бяхме понавели главите. Бяхме концентрирани през цялото време и това ни помогна.

Дали сме способни на чудо в Нидерландия? Вижте, всичко е възможно. Нямаме какво да губим, отиваме да играем по същия начин, даже и повече трябва да дадем, за да се опитаме да направим нещо.

Днес имахме дисциплина в нападение и в защита. Бяхме умни в доста моменти. Разбира се, в края, при плюс 13, емоцията малко ни хвана", сподели още гардът.

"Везенков е важна фигура за нас, най-добрият играч в Европа. Помага ни. Неговото присъствие ни помага. Успокоява ни, помага ни, човек на високо ниво, много опитен и много разбира от баскетбол, така че ни помага доста", завърши Младенов, говорейки за присъствалия в залата Александър Везенков, който се възстановява от контузия.

