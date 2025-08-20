Популярни
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 3645
  • 2

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България гостува на Нидерландия в последен мач от група F на световните предквалификации. Срещата е днес от 20:30 часа б.в., а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо. "Лъвовете" се нуждаят от задължителен успех със 7 или повече точки, за да продължат в следващата фаза на пресявките за Световното първенство през 2027-а в Катар.

Проблеми пред селекционера Росен Барчовски обаче не липсват. След отпадането на Брандън Йънг и Александър Стоименов зарад контузии, сега извън строя е и повиканият по спешност в състава Лъчезар Тошков. Той е с лека контузия, която няма да му позволи да вземе участие в срещата. Йордан Минчев също не е на разположение, тъй като от клубния му отбор не му разрешават да играе за националния отбор.

Със сигурност в срещата участие няма да вземе и голяма звезда на българския баскетбол Александър Везенков, който продължава да се възстановява от контузия в глезена, която получи през месец юни на последния мач от финалната серия в гръцката баскетболна лига.

