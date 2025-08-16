Популярни
  Росен Барчовски коментира дали има шанс Везенков да играе срещу Нидерландия

Росен Барчовски коментира дали има шанс Везенков да играе срещу Нидерландия

  16 авг 2025
  • 2259
  • 0

Селекционерът на България Росен Барчовски бе видимо щастлив от победата ни с 87:78 над Австрия в Ботевград в мач от предварителните световни квалификации.

"Това ли беше най-сладкият подарък в съблекалнята? Да, категорично, даже нахално си го поисках в съблекалнята. Казах им, че не искам нищо на света освен това да направят хубава игра и да зарадват хората, да се бием и да спечелим. И те го направиха", сподели след мача навършилият днес 65 години Барчовски пред медиите, сред които беше и Sportal.bg.

"За да се класираме, трябва да бием със 7 плюс. Не звучи нереално, жалко, че прибързахме в последната стрелба. Мачът беше голяма битка. Имахме най-вече проблем долу под коша с борбата. Хванаха ни 17 борби, но са много високи. Пьолтъл е опитен играч, получава 100 милиона долара за 5 години, не ги дават случайно парите там.

34 България 87:78 Австрия

Може да имаме 10-20% шанс, но ние ще го използваме, обещавам, че ще се бием и в Амстердам. Хубавото е, че играчите ще влязат със самочувствие, сигурен съм в това. Имаха нужда, млад отбор. Винаги има енергия, желание, има и грешки, както видяхте. Но самочувствието е важно и от тази гледна точка, тази победа е специална", продължи опитният специалист.

"Има ли шанс Александър Везенков да играе в Нидерландия? Това е моята мечта - нещо да се случи утре, вдругиден. От него зависи, ако пожелае, е добре дошъл. Александър Стоименов? Оправя се добре, но буквално остават три дни. Ще знам със сигурност в понеделник или вторник на тръгване. Има шанс, не е изключено", завърши Барчовски.

Снимки: Борислав Трошев

