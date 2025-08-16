Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

България се нуждае от победа с минимум 7 точки срещу Нидерландия в последния мач от Група F на предварителните световни квалификации. След важната победа с 87:78 над Австрия в Ботевград днес, нашият тим запази шансове за влизане в същинския квалификационен етап, но за да се случи това трябва да спечелим последния двубой в групата - на 20 август в Алмере.

Победа сама по себе си обаче няма да е достатъчна, показва класирането, в което към момента Австрия е на първо място с 2 победи и 2 загуби и точкова разлика +15. Нидерландците са втори, с точкова разлика -1. Те имат 2 победи и 1 загуба, докато ние сме с един успех и две поражения. При положителен развой за България срещу "лалетата" в сряда, трите отбора в групата ще са с еднакъв актив - 2 победи и 2 загуби. Нашият тим обаче е с точково съотношение -14 и ако спечелим със 7 точки разлика в Алмере, ще бъдем -7, докато Нидерландия ще стане с -8 и ще завърши зад нас в класирането.

Решаващият сблъсък в Нидерландия започва в 20:30 часа българско време. В Самоков "оранжевите" на надиграха с 81:70.

Снимки: Борислав Трошев