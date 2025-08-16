Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

  • 16 авг 2025 | 22:24
  • 2914
  • 0

България се нуждае от победа с минимум 7 точки срещу Нидерландия в последния мач от Група F на предварителните световни квалификации. След важната победа с 87:78 над Австрия в Ботевград днес, нашият тим запази шансове за влизане в същинския квалификационен етап, но за да се случи това трябва да спечелим последния двубой в групата - на 20 август в Алмере.

Победа сама по себе си обаче няма да е достатъчна, показва класирането, в което към момента Австрия е на първо място с 2 победи и 2 загуби и точкова разлика +15. Нидерландците са втори, с точкова разлика -1. Те имат 2 победи и 1 загуба, докато ние сме с един успех и две поражения. При положителен развой за България срещу "лалетата" в сряда, трите отбора в групата ще са с еднакъв актив - 2 победи и 2 загуби. Нашият тим обаче е с точково съотношение -14 и ако спечелим със 7 точки разлика в Алмере, ще бъдем -7, докато Нидерландия ще стане с -8 и ще завърши зад нас в класирането.

34 България 87:78 Австрия

Решаващият сблъсък в Нидерландия започва в 20:30 часа българско време. В Самоков "оранжевите" на надиграха с 81:70.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

  • 16 авг 2025 | 19:59
  • 32524
  • 22
Най-интересното от Ботевград преди, по време и след битката с Австрия

Най-интересното от Ботевград преди, по време и след битката с Австрия

  • 16 авг 2025 | 21:40
  • 7952
  • 1
Националите до 14 г. не успяха и срещу Румъния на турнира в Словения

Националите до 14 г. не успяха и срещу Румъния на турнира в Словения

  • 16 авг 2025 | 16:05
  • 714
  • 0
Юноша на Олимпиакос подписа професионален договор с шампиона на Гърция

Юноша на Олимпиакос подписа професионален договор с шампиона на Гърция

  • 16 авг 2025 | 15:48
  • 970
  • 0
България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

  • 16 авг 2025 | 15:31
  • 673
  • 1
Илиян Пищиков ще продължи да носи екипа на Балкан

Илиян Пищиков ще продължи да носи екипа на Балкан

  • 16 авг 2025 | 12:08
  • 823
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 23070
  • 52
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 35437
  • 52
България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

  • 16 авг 2025 | 19:59
  • 32524
  • 22
Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

  • 16 авг 2025 | 22:32
  • 23933
  • 282
Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

  • 16 авг 2025 | 23:25
  • 7961
  • 4
Холанд и Райндерс дадоха мощен старт на Манчестър Сити

Холанд и Райндерс дадоха мощен старт на Манчестър Сити

  • 16 авг 2025 | 19:31
  • 22833
  • 21