Леверкузен привлече вратар от Лайпциг

  • 11 авг 2025 | 19:14
Байер (Леверкузен) привлече вратаря Янис Бласвих от РБ Лайпциг, съобщава ДПА. 34-годишният страж подписа 2-годишен договор с новия си отбор и ще замени Лукас Храдецки, който премина във френския Монако

Леверкузен не обяви детайли по сделката, но според "Кикер" тя е на стойност 2 милиона евро и допълнителен милион под формата на бонуси. По-рано "аспирините" привлякоха и нидерландеца Марк Флекен от Брентфорд, който се очаква да бъде първи избор. 

Янис Бласвих намерихме висока класа за вратарската позиция. Не загубихме качество на тази позиция. Янис има богат международен опит и това ще помогне на отбора", заяви спортният директор Зимон Ролфес.  

Снимки: Imago

