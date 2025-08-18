Популярни
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 5988
  • 1

Ръководството на Арсенал незабавно е отхвърлило възможността да размени Уилям Салиба за крилото на Реал Мадрид Родриго. Според “Спортс” изненадавазта оферта е дошла от страна на кралския клуб. “Артилеристите” търсят още един флангови футболист и от няколко седмици са свързвани с бразилеца, но от “Емиратс” категорично отказват това да се случи за сметка на стълба в защитата на отбора. Самият Салиба се чувства щастлив в Лондон и по никакъв начин не настоява за трансфер.

Според “Спорт”офертата е била за директна размяна, тъй като цената на двамата играчи е приблизително еднаква.

Реал е свързван и с централния защитник на Ливърпул Ибрахима Конате, чийто договор изтича следващото лято, а според испанските медии той вече има принципна договорка с Реал. Мърсисайдци се опитват да го убедят да преподпише, но ако това не се случи в следващите две седмици, а Ливърпул успее да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Геи, е възможно Конате да бъде продаде още през това лято.

Снимки: Imago

