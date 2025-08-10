Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

  • 10 авг 2025 | 07:52
  • 549
  • 0
Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

Защитникът на Арсенал Олександър Зинченко може да напусне клуба като свободен агент, съобщава Il Mattino.

Според източника, лондончани първоначално са определили цена от 10 млн паунда за 28-годишния украинец, но не са се открили клубове, които да проявят интерес към трансфера. Сега „артилеристите“ са готови да пуснат футболиста безплатно, като се има предвид, че договорът му изтича след година.

Твърди се, че играчът е бил предложен на италианския шампион Наполи.

Зинченко играе за Арсенал от лятото на 2022 г. През миналия сезон той изигра 23 мача във всички турнири, като отбеляза един гол и направи една асистенция.

Transfermarkt оценява стойността му на 20 млн евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

  • 10 авг 2025 | 07:09
  • 544
  • 0
Артета със специални похвали към Гьокереш

Артета със специални похвали към Гьокереш

  • 10 авг 2025 | 06:54
  • 1534
  • 0
Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

  • 10 авг 2025 | 06:39
  • 2841
  • 0
Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

  • 10 авг 2025 | 05:43
  • 1373
  • 0
Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

  • 10 авг 2025 | 05:30
  • 1085
  • 0
Шопов с жълт картон при равен на Осиек

Шопов с жълт картон при равен на Осиек

  • 10 авг 2025 | 05:17
  • 1215
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 39471
  • 132
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 3609
  • 5
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 112925
  • 885
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 1644
  • 0
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 15211
  • 6
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 44738
  • 9