Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

Защитникът на Арсенал Олександър Зинченко може да напусне клуба като свободен агент, съобщава Il Mattino.

Според източника, лондончани първоначално са определили цена от 10 млн паунда за 28-годишния украинец, но не са се открили клубове, които да проявят интерес към трансфера. Сега „артилеристите“ са готови да пуснат футболиста безплатно, като се има предвид, че договорът му изтича след година.

Твърди се, че играчът е бил предложен на италианския шампион Наполи.

Зинченко играе за Арсенал от лятото на 2022 г. През миналия сезон той изигра 23 мача във всички турнири, като отбеляза един гол и направи една асистенция.

Transfermarkt оценява стойността му на 20 млн евро.

🔴⚪️ : Trossard, Zinchenko and Gabi Jesus tell #AFC intermediaries they want to STAY at #AFC this summer. ❤️



All players reveal they are VERY comfortable in London, and on the right wages as well. 💣#AFC will utilise the sales of Fabio Vieira and Reiss Nelson in pursuit. ⌛️ pic.twitter.com/qkhWa4UdmW — 2SAFC (@2SAFC) August 8, 2025