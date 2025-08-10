Артета със специални похвали към Гьокереш

Арсенал победи Атлетик Билбао с 3:0 в приятелска среща, белязана от дебютния гол на Виктор Гьокереш. След мача, мениджърът на "артилеристите" Микел Артета не спести похвалите си за шведа, като заяви, че всичко, което прави, е "инстинктивно".

"Всичко, което прави, е по инстинкт. Затова и вкара толкова голове през последните сезони. Важни са головете, важно е как заплашва противника. Той привлича централните защитници и ако му оставиш пространство в ситуация "един на един", той ще те унищожи", каза испанският специалист.

Арсенал победи Атлетик Билбао и с игра, и на дузпи, а Гьокереш започна с головете

Кай Хавертц, който игра на върха на атаката на лондончани през миналия сезон, също се разписа, което допълнително зарадва Артета.

"Могат да играят заедно, Кай може да играе и на други позиции. Те повишават нивото на отбора и увеличават опциите в състава. Чудесно е да видя и двамата да вкарват и това е хубав "проблем", който да имам", добави той.